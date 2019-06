Ceballos avverte il Real: "Non sopporterei un altro anno senza giocare"

© foto di J.M.Colomo

Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, ha parlato a Cadena Cope anche del proprio futuro: "Non so dove giocherò la prossima stagione ma quello che ho molto chiaro è che voglio giocare. Considero sia la possibilità di continuare qui o di andare via. Non posso sostenere il terzo anno di fila senza giocare. Zidane è stato molto chiaro con me fin dall'inizio ma non vi dirò cosa ci siamo detti. Ho una clausola molto alta e quattro anni di contratto. Il mio obiettivo resta la realizzazione professionale al Real Madrid e penso che alla fine la otterrò".