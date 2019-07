© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da Marca, Dani Ceballos (accostato ormai da settimane al Milan) preferirebbe essere ceduto in prestito dal Real Madrid piuttosto che a titolo definitivo. La ragione è legata al rapporto negativo con l'attuale entourage, il cui contratto scadrà nel 2020: lo spagnolo non vorrebbe che gli attuali agenti guadagnassero dal trasferimento in un altro club e preferirebbe che la cessione fosse formalizzata l'anno prossimo, quando il classe '96 non sarà più legato a questi agenti. Il Real proverà ad accontentare il calciatore.