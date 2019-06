Ceballos stella della Rojita. Per le italiane è il momento di scommeterci

Fonte: dall'inviato a Reggio Emilia

© foto di J.M.Colomo

Non ha segnato, Dani Ceballos nel successo della sua Spagna under 21 contro il Belgio. Ma al termine del match è stato comunque eletto man of the match dalla UEFA. Una testimonianza, ulteriore e forse non necessaria, dello straordinario apporto che il giocatore del Real Madrid sta dando alla Rojita. Una conferma dopo l’ottima prestazione contro l’Italia di Di Biagio e soprattutto dopo il premio di MVP nell’Europeo Under 21 di due anni fa. Complice l’assenza di Fabian Ruiz ha arretrato il suo raggio d’azione andando ad agire davanti alla difesa, ma la qualità e la pericolosità sono rimaste intatte e alla fine dei 90’ la sua prestazione racconta di tante giocate di qualità e personalità, un palo esterno colpito nel primo tempo e una clamorosa traversa su punizione nella ripresa.

Le italiane prendano nota - I tantissimi osservatori presenti sulle tribune del Mapei Stadium avranno avuto le conferme che cercavano, guardando il talentino dei Blancos. Che al termine della manifestazione, in concomitanza con le sue vacanze, dovrà prendere una decisione importante in merito al suo futuro. Il rapporto col Real Madrid e soprattutto con Zinedine Zidane è ai minimi storici, l’addio è praticamente scontato ma ancora non è chiaro quale potrà essere il suo destino: in passato si era parlato di lui in ottica Juventus, Napoli, Inter e Lazio. E la sensazione, anche e soprattutto dopo la gara di oggi, è che questo possa davvero essere il momento giusto per scommettere su di lui.