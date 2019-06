Ceballos: "Voglio giocare, al Real è dura". E il Milan è in prima fila

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dani Ceballos vuole lasciare il Real Madrid. Ai microfoni di 'Cadena Ser', il trequartista del Real Madrid che sta trascinando la Spagna Under 21 l'ha detto a chiare lettere: "L'anno prossimo sarà il mio anno. Sinceramente voglio giocare e farlo nel Real è dura perché ci sono i migliori e non posso essere titolare indiscutibile. Magari in futuro sarò al loro livello, ma l'obiettivo è giocare 40 partite ed essere importante nella squadra in cui sono".

In prima fila per Ceballos c'è il Milan, che da settimane porta avanti i contatti col Real Madrid (anche per Theo Hernandez). Florentino Perez s'è detto disposto a cedere Ceballos, ma non vuole operazione a titolo temporaneo e chiede per il classe '96 50 milioni di euro.