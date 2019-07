© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan sembrerebbe ormai sempre più lontano da Dani Ceballos, centrocampista spagnolo del Real Madrid. Anzi, l'obiettivo starebbe proprio per sfumare: secondo quanto riferisce AS, infatti, il calciatore vorrebbe giocare la Champions League già nella prossima stagione, e per questo avrebbe già depennato le proposte dei rossoneri e dell'Arsenal. Arrivati a questo punto della situazione, dunque, la squadra più vicina ad ingaggiarlo è il Tottenham, con Pochettino che avrebbe contattato personalmente Ceballos per garantirgli un ruolo da titolare.