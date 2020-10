Ceccherini e il poco spazio alla Fiorentina: "Colpa mia, ma anche di tre difensori da big"

"Non voglio darmi alibi, se non ho giocato la colpa è mia, ma ho trovato tre buoni difensori davanti a me, che potrebbero giocare in qualsiasi squadra, anche nelle big. Non era semplice trovare spazio". Nella conferenza stampa di presentazione da giocatore del Verona, Federico Ceccherini rivive così il suo addio alla Fiorentina: “Questa per me è una grande occasione per rilanciarmi, a Firenze ho giocato poco anche per merito degli altri. È stato difficile trovare spazio, anche se sono riuscito ad accumulare qualche presenza. Ho tanta voglia di rilanciarmi, e sento tanto la fiducia del mister e del direttore. Voglio fare il massimo".

