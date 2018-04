Cecchino Diabaté: un gol ogni 40 minuti. Vigorito lo riscatterà

© foto di Federico De Luca

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul momento magico di Cheick Diabaté, attaccante del Benevento che ieri ha realizzato la sua terza doppietta in Serie A ed è salito a quota sette reti realizzate nella classifica marcatori. Lo score del centravanti maliano è impressionante, visto che - da quando è arrivato a gennaio - solo in tre circostanze è partito dall'inizio e ha fin qui segnato un gol ogni 40 minuti.

Il presidente Vigorito l'ha acquistato nell'ultima finestra di calciomercato dall'Osmanlispor in prestito oneroso (200mila euro) con diritto di riscatto che sicuramente eserciterà. Da capire, però, se lo acquisterà per tentare l'immediata risalita o per cederlo a una società di Serie A.