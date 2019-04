Cech tra i pali, c'è Xhaka: il probabile 11 di Emery per Arsenal-Napoli

Fonte: Dal nostro inviato a Londra

Le ultime di formazione in casa Arsenal dopo la conferenza stampa di Unai Emery e, soprattutto, la rifinitura del centro d'allenamento. Recuperati sia Koscielny che Xhaka, calciatore che dall'allenatore basco dovrebbero essere schierati dall'inizio in quello che è il suo solito 3-4-1-2.

In porta ci sarà Petr Cech, il portiere di coppa dei gunners. Difesa a tre con Mustafi, Sokratis e Koscielny, mentre Maitland-Niles e Kolasinac saranno i due esterni di centrocampo. Xhaka e Torreira agiranno in cabina di regia, Ramsey in vantaggio su Mkhitaryan per una maglia da titolare alle spalle della coppia d'attacco Aubameyang-Lacazette.

Arsenal (3-4-1-2) - Cech; Mustafi, Sokratis, Koscielny; Maitland-Niles, Xhaka, Torreira, Kolasinac; Ramsey; Lacazette, Aubameyang.