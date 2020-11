Cederlo o non cederlo? L'analisi di costi e benefici dell'addio di CR7 alla Juventus

Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta costi e ricavi di Cristiano Ronaldo, asset gravoso sui conti della Juventus ma anche proficuo sotto altri aspetti. 115,5 i milioni per l'acquisto del cartellino, 29 annui di ammortamento spalmati su 4 anni di contratto. A gennaio varrà così 43,4 milioni a bilancio, 29 a giugno. Ingaggio da 64 milioni annui come costo aziendale, 31 netti, rinunciare a Ronaldo vorrebbe dire fare a meno del 25% del monte ingaggi per la Juventus.

Costi e benefici Il merchandising di Ronaldo è cresciuto di 16 milioni il primo anno, il secondo anno è diminuito per colpa del Covid e lo stesso vale per i ricavi da stadio. Balzato da 23 a 51 milioni il contratto di sponsorship con Adidas, Jeep ha aggiunto al contratto 50 milioni in due anni. Il beneficio totale potrebbe essere calcolato in 225 milioni di euro a fronte di 375 di costi ma bisogna considerare anche l'impatto voluto sul campo e quello sui social. Per questo cederlo in estate, chiude il giornale, senza minusvalenze, porterebbe a un punto di equilibrio tra spese e profitti. Avendo però avuto CR7 in rosa nella propria storia.