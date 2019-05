© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Non penso che stasera avremo una pressione particolare". Alla terza da titolare in Serie A, Cedric commenta a Inter TV la gara che vedrà i nerazzurri impegnati stasera a San Siro contro il Chievo: "Siamo l'Inter, e sappiamo che dobbiamo vincere sempre. Ma giochiamo in un San Siro spettacolare e faremo di tutto per raccogliere i tre punti".

Chievo senza nulla da perdere?

"Loro sono professionisti, daranno sicuramente tutto anche se sono già retrocessi, ma ripeto: siamo l'Inter, giochiamo in casa, la nostra mentalità è chiara e questa non cambia a seconda dell'avversario che ci troviamo davanti. A livello personale mi sento migliorare rispetto a quando siamo arrivato. L'obiettivo è arrivare in Champions, ce l'abbiamo impresso in mente, e vogliamo chiudere il discorso quanto prima".