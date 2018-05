Ceferin apra gli occhi: non si può rimandare l'inserimento del VAR

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico

Un'altra volta, un'italiana in Europa, è stata danneggiata da alcuni gravi errori arbitrali. Al di là dei facili nazionalismi in merito, il problema è molto più grande e dovrebbe arrivare direttamente agli orecchi del presidente dell'UEFA Ceferin. E' il momento di introdurre il VAR anche nelle competizioni europei. Non si può più andare avanti con i semplici arbitri di porta, spettatori paganti che potrebbero tranquillamente sedersi davanti a un video per aiutare gli arbitri a non danneggiare nessuno. Il Liverpool ha giocato la sua partita e, soprattutto per ciò che ha fatto all'andata, probabilmente merita di giocarsi la finale di Kiev. Ma chissà cosa sarebbe potuto accadere se la bandierina dell'assistente non avesse fermato Dzeko poi atterrato maldestramente da Karius? E poi, cosa sarebbe potuto accadere se Skomina avesse fischiato il fallo di mano di Alexander-Arnold sul tiro di El Shaarawy? Purtroppo non si saprà mai, ma questo dubbio non deve essere più riproposto in nessun dopo partita di Champions League, per nessuna squadra d'Europa. E' il momento che anche Ceferin si faccia un esame di coscienza, prenda uno dei pochi esempi della presidenza Tavecchio in Italia, e abbia il coraggio di introdurre la tecnologia per rendere più credibile la competizione più bella del mondo.