Ceferin: "Dall'Atalanta al Bayern, dobbiamo essere orgogliosi della risposta del calcio alla crisi"

Messaggio di Aleksander Ceferin, numero uno di UEFA, in occasione dell'annual report di ECA, l'associazione europea dei club. "Negli anni precedenti, era tradizione, forse dovere, congratularsi con i vincitori delle competizioni UEFA per club, elogiare il lavoro delle nostre organizzazioni e impegnarsi ad affrontare insieme le sfide. Questa stagione è diversa: una delle stagioni più avverse di sempre, con sfide senza precedenti che interessano lo sport a tutti i livelli. Per il 2019/20, l'onore e il dovere di congratularsi, elogiare e impegnarsi va ben oltre i vincitori delle competizioni, raggiungendo la tragedia e il disagio che persone, club, paesi e il mondo hanno sopportato e superato. Tuttavia, quando siamo sfidati, anche in momenti tragici come con COVID-19, le società e gli individui spesso trovano il loro sé più stimolante, capace di perseverare e diffondere speranza. Dobbiamo essere tutti orgogliosi di come il calcio europeo ha risposto e di come i club membri dell'ECA hanno ispirato la solidarietà e diffuso la speranza.

"Dall'Atalanta al PSG" "Dall'Atalanta al Paris Saint-Germain, tutti i club nelle fasi finali della UEFA Champions League sono stati campioni nel contribuire a garantire che le persone rispettino le normative governative sulle distanze sociali. Ci congratuliamo tutti con l'FC Bayern Monaco per la sua incredibile serie di 11 vittorie consecutive e la conquista del sesto titolo di Champions League. Un risultato che risplende ancora di più alla luce degli sforzi dei loro e di altri club tedeschi per creare un fondo di solidarietà del valore di 20 milioni di euro per aiutare i club che lottano per far fronte alle conseguenze economiche della chiusura del calcio tedesco.

"Dall'Arsenal al Wolfsburg" "Dall'Arsenal al Wolfsburg, tutti i club nelle fasi finali della UEFA Women's Champions League hanno lanciato innumerevoli iniziative a sostegno delle comunità durante il lungo periodo di inattività del calcio, inclusa la raccolta di fondi per l'acquisto di attrezzature mediche salvavita, la consegna di cibo ai più deboli o l'utilizzo della portata dello sport per fornire messaggi sanitari vitali. Il calcio sta insieme. Abbiamo agito in modo solidale e ci siamo assunti la nostra responsabilità di prendere decisioni coraggiose e agire a beneficio di tutti, anche quando questo non era nel nostro interesse personale. La UEFA non ha esitato a guidare e fare il più grande sacrificio. Il trasferimento di EURO 2020 ha avuto un costo enorme, ma il nostro principio guida è stato lo scopo rispetto al profitto. Insieme alla nostra rapida decisione di sospendere le competizioni UEFA per club, siamo stati in grado di concedere tempo e spazio vitale per la ripresa e la fine di campionati e competizioni nazionali. Senza questo, ci sarebbero state molte squadre in tutta Europa che semplicemente non sarebbero state in grado di sopravvivere.

Il lavoro della comunità calcistica "Questa crisi, e altre questioni, continueranno ad avere gravi implicazioni. State tranquilli, il calcio europeo ha già superato crisi e sfide. Qualunque siano i problemi che affrontiamo all'orizzonte - calendario delle partite internazionali, riforma della competizione, sostenibilità finanziaria, equilibrio competitivo per citarne solo alcuni - se manterremo i nostri valori comuni al centro della nostra partnership, garantiremo stabilità e prosperità a lungo termine per il calcio europeo. La comunità calcistica ha lavorato insieme e ha mostrato una straordinaria unità durante questa crisi senza precedenti. Sono convinto che ne usciremo più forti e con legami più stretti che mai. Sono personalmente grato alla Corte dei conti per lo spirito di solidarietà in cui perseveriamo.