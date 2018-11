Ceferin e il mondiale segreto di Infantino: "No Superlega, cosa cambia?"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il progetto di Gianni Infantino, presidente FIFA, di creare una sorta di mondiale per club allargato a 24 squadre, con le indiscrezioni giornalistiche che hanno parlato di un budget da 25 miliardi di euro non trova d'accordo Aleksander Ceferin, presidente UEFA: "Non ho un'opinione precisa, non ho abbastanza informazioni. Non posso commentare articoli della stampa, ma ripeto quello che ho già detto: non abbiamo abbastanza informazioni sul contesto o su altro. Soprattutto non possiamo approvare un progetto del genere senza sapere di cosa si tratta. Vedete qualche differenza tra una Superlega e una competizione interamente privata, che inizi con documenti segreti tra pochissimi grandi club. Qual è la differenza con la SuperLega? Io non la vedo sinceramente, ma questo non vuol dire che la FIFA non possa organizzare un nuovo Mondiale. Lo fanno già ora e c'è sempre spazio per migliorare. Ma non in questa direzione, penso che sarebbe un'apertura alla SuperLega, se non la SuperLega".