Ceferin e il razzismo: "Ci stiamo provando". E poi attacca Boris Johnson

"Ci stiamo provando, ci teniamo". Aleksander Ceferin, presidente dell'UEFA, non sottovaluta il problema razzismo. Intervistato dal Daily Mirror in quel di Bucarest, il numero uno del calcio europeo ha affrontato a 360° la questione: "Non posso biasimare i giocatori per le loro critiche. E non sono così ingenuo da pensare che abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Non siamo soltanto ragazzi che passano del tempo a Nyon a mangiare cibo da ricchi e guidare Ferrari".

Tanti casi, a partire da quello di Lukaku a Cagliari.

"Siamo pronti ad ascoltare le critiche. Ogni settimana succede qualcosa, non solo in Bulgaria, a Cagliari o in Inghilterra. Ascoltiamo tutti, parliamo con tutti, a partire dai governi".

È un tema sottovalutato?

"Sì. La situazione in Europa è sempre più tesa. Si sente. E io posso capirla, ma da un altro punto di vista. Smettere di giocare non è la soluzione ai problemi. Pensate che la Premier League o la Serie A stiano facendo più di noi? Ci stiamo provando davvero. So che dobbiamo fare di più, ma ditemi quale club è stato escluso dalla Premier League. E ci sono incidenti ogni settimana. Come anche in Italia".

Ceferin attacca anche Boris Johnson, primo ministro UK.

"Quando un politico chiama le donne col burqa delle cassette della posta, e poi pubblicamente condanna la UEFA, come fate a credergli? Come fate a rispondergli? Quando vedi politici razzisti o sessisti, capisci che qualcosa non va".