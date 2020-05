Ceferin: "I calciatori non sono avidi. È il mercato che fa i prezzi e loro portano molte entrate"

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato al Guardian facendo il punto della situazione nel calcio europeo e cosa cambierà a seguito della pandemia. Sui calciatori e i loro guadagni: "Non penso che i calciatori siano avidi. Il mercato fa i prezzi e se ti offrono 20 milioni a stagione non penso che risponderesti: 'No no no, non voglio essere avido. Dammi solo 200mila'. Per cui no, non sono avidi: è il mercato che decide. Ora vediamo: se il mercato risponde alla crisi significherà che i prezzi scenderanno. Ma non penso che sia giusto dire che i giocatori siano avidi. Portano molte entrate e il calcio è una grande industria che paga un'enorme quantità di tasse. Anche il giocatore paga enormi tasse, per cui non penso che la parola giusta sia 'avidità' o che i club dovrebbero essere più saggi, perché è il mercato a decidere".