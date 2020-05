Ceferin: "Infantino vuole diminuire le partite? Strano, visto che propone il Mondiale per Club"

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato al Guardian facendo il punto della situazione nel calcio europeo. Sulla nascita del Mondiale per club a 24 squadre, che ha portato lo stesso Ceferin a dire: "Può significare la morte del calcio". Lo sloveno spiega: "Ciò che intendevo è principalmente al modo in cui è stato presentato. Ossia come se un fondo acquistasse la competizione e che l'intera competizione fosse stata venduta. Non avevamo molte informazioni in merito, ora ne ho molte di più. Da quello che so il fondo se ne è andato e ad essere onesto non so in quale direzione andrà questa idea. Non ne abbiamo discusso molto, non so nemmeno quando un Mondiale per Club potrebbe essere giocato, quindi non penso ci sia al momento niente di cui preoccuparsi".

Sulla proposta di Infantino di ridurre il numero di partite: "Di sicuro è strano che da un lato tu dica di voler ridurre il numero di partite e dall'altra tu proponga una nuova competizione chiamata Coppa del Mondo per Club".

Ne ha parlato con Infantino?: "No, non avevo alcuna possibilità e non discutiamo molto, a dire il vero. Non abbiamo parlato molto durante questa crisi, ma quando verrà il momento ne discuteremo. Non voglio parlare della sua opinione attraverso i media. Quando ci sarà qualcosa di ufficiale, chiederò risposte".