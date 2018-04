Ceferin: "Per il Var in Champions è presto. Ho dei timori sul Mondiale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aleksander Ceferin, numero uno dell'Uefa, ha parlato a La Gazzetta dello Sport commentando anche la situazione relativa al Var: "La Champions è come una Ferrari o una Porsche: non puoi guidarla subito, servono allenamenti, test offline. E tutti devono capire come funziona. È presto per il Var. Realisticamente, nella stagione 2019-2020 potremmo averlo in Champions e all'Europeo. Il Var ai Mondiali? Ho qualche timore, avremo arbitri che non hanno mai diretto con la Var. Spero non succedano scandali o problemi. Ma è un torneo unico, è più facile, come è più facile il campionato con tutti arbitri italiani o tedeschi. Anche la Premier League ha posticipato. E la Champions è diversa".