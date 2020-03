Ceferin, polemica con Infantino? "Nessun amministratore è la stella del calcio"

vedi letture

"Dobbiamo vergognarci del nostro successo?". Aleksander Ceferin, presidente dell'UEFA, ha aperto così, in maniera abbastanza polemica, il suo intervento al 44° congresso annuale, in cui ha rimarcato i successi ottenuti dalla confederazione del Vecchio Continente nell'ultimo anno. Ecco un estratto del discorso del dirigente sloveno: "Dobbiamo vergognarci di essere considerati l'organizzazione calcistica più importante al mondo? Sono queste le mie domande per voi. Dobbiamo vergognarci delle quattro semifinaliste al Mondiale russo? Dobbiamo vergognarci di organizzare 26 milioni di partite ogni anno?

No, possiamo essere orgogliosi, se il nostro successo ci consente di far giocare milioni di ragazzi e ragazze a calcio nel migliore dei modi possibili. Se il nostro successo ci consente di supportare iniziative benefiche dentro e fuori l'Europa, possiamo essere orgogliosi. Come possiamo esserlo se il nostro successo ci consente di mandare un messaggio a un mondo troppo spesso maschilista e conservativo.

Il nostro continente vive e respira calcio. Siamo pronti a collaborare con tutte le altre confederazioni al mondo. Quanto al razzismo, negli ultimi tre mesi la UEFA ha imposto 73 volte di giocare a porte chiuse: stiamo facendo quello che possiamo. E dovremo fare ancora di più, per essere sempre più orgogliosi del nostro lavoro.

Se il nostro successo ci consente di difendere il modello europeo basato su promozioni e retrocessioni, possiamo essere orgogliosi. Quando il profitto va al primo posto è il momento di suonare un allarme. Il calcio non è uno sport come altri, va difeso nelle sue fondamenta. In altri continenti ci sono progetti preoccupanti. Non penso che il mondo cambi, siamo noi a cambiarlo e ci sono dei principi che sono sacri per noi. Il principio delle promozioni e delle retrocessioni, per noi, non è negoziabile. I nostri principi ci hanno consentito di dominare il resto del mondo a livello calcistico.

Non dimentichiamo mai una cosa: le nostre posizioni non sono garantite, sono un privilegio e una responsabilità. Nessun amministratore, a prescindere dalle dimensioni del suo ego, deve pensare di essere la stella del movimento. Ne siamo i guardiani. Quando Euro2020 inizierà dovremo mostrare un continente unito".