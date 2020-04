Ceferin, presidente UEFA: "Meglio giocare senza tifosi che non giocare affatto"

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato così della possibilità di terminare la stagione sportiva 2019-2020 a porte chiuse in tutta Europa: "Il calcio senza tifosi non è chiaramente lo stesso, ma è meglio giocare con gli spalti vuoti che non giocare affatto. La gente vuole energia positiva, potrà vedere le partite in tv. Quando si giocheranno le coppe? Probabilmente a luglio o agosto, non continueremo invece a settembre e ottobre", le sue dichiarazioni alla ZDF.