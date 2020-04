Ceferin rassicura il Liverpool: "Titolo ai Reds? Non vedo che alternative ci siano"

vedi letture

"Non vedo come potremmo lasciare il Liverpool senza titolo. Se si tornasse a giocare, è quasi sicuro che lo vincerebbe. Se non si dovesse giocare, sarebbe comunque opportuno annunciare i risultati e determinare i campioni delle rispettive leghe nazionali. E, anche in questo caso, non vedo come potrebbe vincerlo una squadra diversa dal Liverpool. Capisco che i tifosi dei Reds saranno delusi in caso di vittoria della Premier in uno stadio vuoto, ma penso che la vinceranno in un modo o nell'altro". Così Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato al quotidiano sloveno Ekipa della possibilità di annullare la Premier in caso di mancata ripresa dei campionati nazionali.