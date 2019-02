Ceferin: "Superlega? No, sarebbe noiosa Juve-PSG ogni settimana"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunga intervista a Le Monde per Aleksander Ceferin che domani sarà riconfermato alla guida della UEFA. Tanti concetti, come la Superlega. "Ucciderebbe il calcio e sarebbe noioso vedere Psg-Juventus ogni settimana". Sul Mondiale in Qatar. "Il Qatar non può organizzare da solo il Mondiale a 48 squadre. E non ha buone relazioni politiche con i paesi vicini. Si può legalmente affiancargli un altro paese o bisogna lanciare un’altra gara di attribuzione? Visto che il Mondiale si giocherà a dicembre, bisognerebbe togliere ancora più date ai campionati nazionali, soprattutto in Europa. Non penso che sia realizzabile", riporta Gazzetta.it. "Bocciato pure il piano di Infantino di un nuovo Mondiale per club: “E’ un progetto da 25 miliardi di dollari di cui non sappiamo nulla, finanziato da un fondo estero di cui ignoriamo l’identità. Rimaniamo contrari poiché vogliamo sapere chi c’è dietro. Il calcio non è in vendita”.