Ceferin unico candidato: sarà presidente UEFA per altri 4 anni

Cristiano Bergodi al Voluntari, affare fatto. Contratto fino al termine della stagione sportiva e obiettivo salvezza. Firma siglata e una nuova avventura per Bergodi. E nella foto il momento dell’accordo...

Oggi in TV, torna l'Europa League: in campo Milan e Lazio

Paolo Castellini: “Affrontare il Torino per il Parma sarà complicato”

Europa League, le partite in programma per oggi

Lazio, Simone Inzaghi convoca 20 calciatori per il Marsiglia

Bach: "Per il Coni si troverà la soluzione giusta"

Napoli, in dubbio la presenza di Mertens contro il Genoa

Niente Italia per Allan, è arrivata la convocazione del Brasile

Milan, Higuain al lavoro a Milanello per esserci con la Juve

Nela: "Mourinho tutt'altro che esagerato. Roma, non esaltarti"

Ronaldinho a Belgrado per un spot. No comment sui problemi finanziari

Napoli, Verdi e Mertens sono tornati ad allenarsi in gruppo

Fiorentina, i convocati per il Frosinone: out Thereau e Sottil

Tacconi: "Ieri avrei dato un calcio nel c*** a Mourinho"

Frosinone, i convocati di Longo per la Fiorentina: out Ciano

Grecia, non c'è il napoletano Karnezis tra i convocati. Prima per Vlachodimos

Aleksander Ceferin sarà il presidente dell'UEFA ancora per quattro anni. Il dirigente sloveno è stato l'unico ad avanzare la candidatura in vista del 43esimo Congresso Ordinario UEFA che si terrà il 7 febbraio 2019 a Roma.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy