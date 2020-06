Cellino: "Balotelli scommessa persa. Spero di non dover arrivare alla rescissione"

Intervista lunga e ricca di spunti, quella rilasciata dal presidente del Brescia Massimo Cellino al Corriere della Sera durante la quale il numero 1 delle Rondinelle parla inevitabilmente anche dei recenti problemi con Mario Balotelli: “La scommessa Balotelli l’ho persa di brutto. Io l’ho tentata, il resto l’ha fatto Mario. Brescia, il ritorno in Nazionale, gli Europei, casa, la madre, i fratelli, gli amici, ho pensato che le condizioni ci fossero tutte. Niente da fare. Mario vive al di sopra delle regole, oppure con regole tutte sue, gli dici una cosa e lui ne fa un’altra. Raiola ogni tanto mi chiede di dargli una mano per vedere se riesce a trovare un’altra squadra, ma io ho già i miei problemi. La squadra stessa in questo momento gli è distante. Non stiamo parlando di un ragazzino, Mario va per i 30. Non vorrei arrivare alla rescissione, spero di non essere costretto a farlo”.