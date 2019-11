Cellino: "Balotelli vada in Nazionale per meriti, non per la sua pelle"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, sponsorizza il ritorno di Mario Balotelli in Nazionale per "Un messaggio straordinario verso il mondo che pensa di scoraggiare l'avversario facendo espressioni di quel tipo", in riferimento alle offese razziste subite dall'attaccante del Brescia a Verona. Il presidente delle rondinelle, Massimo Cellino, si è espresso in merito: "Sono il primo ad augurarmi che Balotelli torni in Nazionale, ma deve convincere Mancini per le sue prestazioni in campo, non per il colore della sua pelle. Riflettiamo: sarebbe ancora più offensivo una mossa del genere. Lasciamo in pace Mario, basta con la politica", evidenzia la Gazzetta dello Sport.