© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata a 'Le Iene', il presidente Massimo Cellino ha commentato gli insulti piovuti su Mario Balotelli in occasione della sfida contro l'Hellas Verona: "Non sono razzisti, sono coglioni che vanno allo stadio per offendere. Mario, fa vedere che è un guerriero che sfida tutti, ma non è così. Lo vedi che è un omone alto un metro e novanta, ma se facesse vedere che soffre ed è fragile magari capirebbero".