Cellino: "Il Barça ha offerto 65 milioni per Tonali. No al PSG, preferisce Juve e Inter"

Quale futuro per Sandro Tonali? Il centrocampista del Brescia, alla prima stagione in Serie A, è uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato ed il presidente Massimo Cellino ha fatto il punto sulle squadre interessate e le eventuali offerte arrivate: “Di certi giocatori mi innamoro e non vorrei mai venderli. Mi rendo conto però che il ragazzo ha traguardi personali importanti, una famiglia che lo segue, in particolare la madre. Nasser lo vorrebbe a Parigi, mi ha scritto anche oggi, ma lui in Francia non vuole andare. Inter e Juve le destinazioni che preferisce: De Laurentiis mi ha offerto 40 milioni, la Fiorentina è pronta a fare carte false, ma il suo destino è abbastanza segnato. Prima del Covid il Barcellona era arrivato a 65 milioni più due ragazzi molto interessanti valutati 7 e mezzo a testa, uno era un esterno difensivo. Credo che i dirigenti catalani abbiano ricevuto una risposta che non hanno gradito. E non da Tonali. Il prezzo? Non sto trattando con nessuno. CI sono ancora dodici partite da giocare e il ragazzo deve restare sereno. Sono curioso di verificare la reazione della squadra, prima viene il Brescia”.

