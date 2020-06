Cellino: "Scontro con le tv? Qualcuno gli aveva promesso sconti. Orari falso problema"

Nel corso della lunga intervista al Corriere dello Sport di Massimo Cellino, all’interno della quale risaltano le dichiarazioni su Balotelli e Tonali, il numero 1 del Brescia ha parlato brevemente anche dei nodi che restano da sciogliere prima della ripartenza del campionato: “Quello degli orari è un falso problema. Risolvibile e risolto. I rapporti con le tv sono stati condizionati da promesse di sconti che qualcuno non avrebbe dovuto fare. Noi ci atteniamo al protocollo, altri non so. Giochiamo e facciamola finita una volta per tutte”.