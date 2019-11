Cellino su Balotelli: "Non è lui che deve aiutare la squadra, ma viceversa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella lunga intervista concessa da Massimo Cellino al Giornale di Brescia immancabile è stata la domanda legata a Mario Balotelli e al ritorno nella sua città Natale: "Per me è un giocatore come gli altri che quindi può scendere in campo, andare in panchina o anche in tribuna. Professionalmente è esemplare, in questo momento però non è lui che deve aiutare la squadra, ma viceversa. E ci salveremo con il gruppo dell'anno scorso".