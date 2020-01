Stanislav Lobotka oggi è stato escluso dal Celta Vigo per il match contro l’Osasuna, terminato 1-1. Il tecnico della società galiziana ha parlato così a fine gara spiegando l’esclusione del calciatore che da tempo piace al NapolI: “Lobotka mi ha detto che non era concentrato per questa partita e per questo non ha giocato oggi. Ho bisogno di gente concentrata, per questo l’ho escluso da questa partita. Non conosco il suo futuro e secondo me non lo conosce nemmeno lui”.