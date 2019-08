Celta Vigo-Lazio, la formazione ufficiale di Inzaghi: Jony titolare

Dopo la settimana di ritiro in Germania, a Marienfeld, la Lazio è volata in Spagna per l'amichevole contro il Celta Vigo. Alle 20.00 è in programma il fischio d'inizio, per il 9° test dei bianccoelesti in questa pre season estiva. Di seguito la formazione ufficiale scelta da Simone Inzaghi, che deve fare a meno degli infortunati Lulic e Milinkovic: al posto del bosniaco c'è Jony, mentre Parolo sostituisce in mezzo al campo il serbo al centro di tante voci di mercato.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.