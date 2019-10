Celtic, cosa è cambiato da Rodgers a Lennon. Edouard stella nascente

Fonte: dall'inviato a Glasgow

Serata di gala a Glasgow. Neil Lennon, tecnico del Celtic, ha definito la sfida di questa sera contro la Lazio come una partita dal sapore di Champions League. Torneo che ha visto spesso proprio i pluricampioni di Scozia. Andiamo a conoscerli nel dettaglio:

PUNTI DI FORZA, PUNTI DEBOLI

Iniziamo col dire che va scisso il Celtic di campionato da quello europeo. In Scozia sono la forza dominante e generalmente chi l'affronta cerca di contenerlo. Basti vedere cosa è successo nell'ultimo turno di campionato: 6-0. Ecco, questo è un esempio di come il Celtic possa annientare l'avversario. In Europa sono molto più prudenti. Brucia ancora la sconfitta col Cluj nei preliminari di Champions League che li ha fatti precipitare in Europa League.

DAL "TIKI TAKA" A UN GIOCO PIU VELOCE

Quando Lennon ha preso le redini della squadra mancavano poche partite alla fine della passata stagione e ha deciso di non modificare lo stile di Rodgers, sebbene per sua ammissione non fosse il calcio che voleva praticare. Per cui con la nuova stagione ha deciso di accorciare i tempi di fraseggio, rendendo la manovra più veloce e fatta meno di lunghe ragnatele di passaggi che hanno sì portato al Treble ma era una filosofia che Rodgers in Europa non voleva mutare e che ha portato a rovinose sconfitte.

CHI TENERE D'OCCHIO

"Edouard è l'uomo più pericoloso, non a caso è seguito da molti club europei. A mio avviso è il prossimo giocatore destinato a lasciare il Celtic per una cifra importante. Il tecnico Lennon insiste nel volerlo trattenere anche a gennaio. Ha forza fisica ed è bravo a giocare in profondità. Inoltre anche nell'area di porta è devastante. Si è messo in mostra nelle partite che contano, sia europee che all'Old Firm. Se è pronto per la A? Certamente ha la mentalità giusta. James Forrest è un altro uomo chiave del Celtic. È un'ala che è stata eletta giocatore scozzese della passata stagione. È in grado di andare fino al fondo per crossare ma anche di segnare. Callum McGregor è un giocatore versatile, bravo palla al piede, con un bun senso della posizione e bravo nell'anticipo. Entrambi vengono dalle giovanili del Celtic.

IL 12° UOMO

Celtic Park nelle notti europee ha un'atmosfera unica. Prima dell'inno "You'll never walk alone" parte un gioco di luci che rende il tutto fantastico. In merito Xavi ha detto che è stata una delle esperienze più belle mai avute da calciatore.