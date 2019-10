Celtic-Lazio 0-1 al 45’. Biancocelesti cinici, basta Lazzari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sa soffrire e al momento opportuno colpire, la Lazio a Celtic Park in vantaggio dopo 45’ se pur di misura.

Simone Inzaghi cambia molti uomini rispetto all'ultima partita contro l'Atalanta. Luis Alberto e Radu non partono nemmeno per Glasgow, Immobile e Lulic partono dalla panchina, Marusic è squalificato. È l'occasione per Jony di mettersi in mostra, così come per Caicedo.

Il Celtic parte subito forte, spinto da 60mila tifosi. Sì, per quanto in Italia possa sembrare strano ci sono posti in Europa dove una gara valida per la fase a gironi di Europa League riempie lo stadio. Lo spettacolo di luci a introdurre "You'll never walk alone" è da brividi, le avanzate dei biancoverdi sono realmente sospinte dai tifosi hoops e la Lazio ne soffre soprattutto all'inizio, è sulle corde.

Ed è un primo tempo a senso unico: Christie, Forresr ed Elyounoyssi provano ad affondare sulle corsie, la difesa regge e soprattutto Acerbi è un muro. Per vie centrali le uniche possibilità per gli scozzesi con le conclusioni da fuori. Strakosha a conti fatti è impegnato solo una volta.

Lazio guardinga, aspetta l’occasione giusta e a sorpresa sul finire del primo tempo passa in vantaggio: Correa avvia la ripartenza, Lazzari entra in area e se pur defilato trova il destro vincente: 0-1 a sorpresa.