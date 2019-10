Celtic-Lazio, il Times dopo il 2-1 per gli scozzesi: "Jullien’s italian job”

Fonte: dal nostro inviato, Gaetano Mocciaro

“Jullien’s italian job” titola la versione scozzese del Times oggi in edicola esaltando il successo del Celtic contro la Lazio. “L’ondata del secondo tempo riporta il Celtic in testa” si legge all’interno del giornale. Lucas Leiva miglior giocatore per i biancocelesti, secondo il quotidiano. Bocciati i subentrati Immobile e Lulic.