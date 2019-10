Celtic-Lazio, UEFA apre tre provvedimenti disciplinari: uno per i capitolini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La UEFA, come riportato sul sito ufficiale, ha avviato procedimenti disciplinari a seguito della partita di Europa League tra il Celtic e la Lazio disputata il 24 ottobre scorso in Scozia. Due le accuse contro i biancoverdi padroni di casa, uno per uno striscione e un altro per alcuni cori, mentre solo uno, per cori, quello a carico della Lazio.

I casi saranno discussi dall'organo di controllo, etica e disciplima della UEFA nella prossima riunione del 21 novembre.