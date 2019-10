© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Lazio, il tecnico del Celtic, Neil Lennon, ha parlato anche della difficoltà della partita e di quanto tema i biancocelesti di Inzaghi: "La Lazio sarà una brutta bestia da affrontare per quanto riguarda la qualità. È come una partita di Champions e non di Europa League. La rimonta contro l'Atalanta dimostra la personalità dei nostri avversari. Speriamo di trovare un punto debole".