Cena fra 4 super-agenti. Raiola & co. pronti a far guerra alla FIFA

Fonte: Gazzetta.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella serata di ieri, lunedì 21 gennaio, 4 fra i principali agenti a livello mondiale si sono incontrati in un ristorante di Londra per discutere delle nuove direttive volute dalla FIFA che vuole limitare il ruolo (e gli introiti) degli intermediari nei trasferimenti. Al simposio londinese, nel quartiere di Mayfair, erano presenti Mino Raiola (agente fra gli altri di Ibrahimovic, Pogba, De Ligt, Verratti, Insigne e Haaland), Jorge Mendes (Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Joao Cancelo, Ederson, Bernardo Silva), Jonathan Barnett (Gareth Bale, Saul Niguez e Jordan Pickford) e David Manasseh.

Le ragioni dell'incontro come detto sono legate alla FIFA, con i 4 agenti che stanno preparando una battaglia legale contro l'istituzione calcistica mondiale che come detto vuol limitare le commissioni e le percentuali che gli agenti guadagnano dalle varie trattative e dai contratti con i propri assistiti. A riportarlo è Gazzetta.it.