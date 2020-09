Cengiz Under saluta la Roma. Dopo 3 anni, 17 gol e qualche rimpianto di troppo

Arrivò a Roma nell'estate del 2017, Cengiz Under. Il turco prelevato dal Basaksehir era solo un ragazzino talentuoso, che in patria aveva già stupito molti e che Monchi non si era lasciato sfuggire. Per il suo cartellino il ds spagnolo pagò abbastanza, 13 milioni e mezzo per la precisione. Ma le aspettative, le sue e quelle del popolo di YouTube, erano altissime.

Com'è stato il suo percorso alla Roma - Alti e bassi, il classico rendimento ondivago di un calciatore giovane e non raramente alle prese con infortuni. Il primo gol arrivò il 4 febbraio del 2018, in campionato, contro il Verona. Un'esultanza che toglierà diversi blocchi mentali, visto che da lì in poi il turco iniziò a migliorare le sue statistiche. Ad oggi, dopo 3 anni nella Capitale, Under ha messo insieme 88 presenze, 17 gol e 12 assist. All'interno di questi dati, il rendimento migliore si è certamente visto in Champions League: 11 apparizioni, 4 gol e 3 assist.

Lo aspetta il Leicester - Salvo colpi di scena, il suo futuro sarà lontano dall'Italia. Il Leicester ha deciso di fare sul serio e la Roma, che da tempo lo aveva inserito nell'elenco dei partenti, ha ascoltato interessata. L'operazione alla fine dovrebbe concludersi, in queste ore, sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto la prossima estate da ulteriori 24 milioni.