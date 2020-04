Centenaro (ECA) sui tornei internazionali: "Calendario da riscrivere per adattarci alla crisi"

Michele Centenaro, segretario dell’ECA nel suo intervento in videoconferenza con Soccerex ha affrontato, fra i vari temi d'attualità (Clicca qui per leggere il suo intervento integrale) anche quello legato al futuro delle competizioni internazionali una volta conclusa la pandemia di Coronavirus: “Penso che dovremo riscrivere il calendario europeo per adattarci alla crisi, e questo influenzerà il calendario internazionale. La FIFA dovrà vedere come riorganizzare i calendari, con gli Europei (rinviati al 2021) e la Coppa del Mondo (Qatar 2022) in quanto entrambi punti fondamentali”.