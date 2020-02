Centrocampista, attaccante... tuttofare. Così D'Aversa ha creato Kucka

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da centrocampista col vizio del gol, ammirato con la maglia di Genoa e Milan, a tuttocampista in grado di giocare praticamente in ogni ruolo dalla cintola in su. D'Aversa ha fatto fare il salto di qualità definitivo al gioco di Juraj Kucka, diventato immediatamente un punto di forza del Parma ma anche e soprattutto un punto di riferimento per i compagni, che soprattutto in assenza di Inglese e Cornelius hanno puntato tutto sul compagno con la maglia numero 33, una manna dal cielo quando c'è da lottare sui palloni alti e "pulire" la manovra con la sua fisicità. In stagione lo abbiamo giostrare davvero in ogni posizione di centrocampo e attacco, con rendimento abbastanza costante anche quando è stato costretto a fare da riferimento per la manovra, perdendo così il suo proverbiale inserimento alle spalle della difesa avversaria. Una manovra che gli è riuscita benissimo stasera, col suo secondo gol in un anno di Parma alla Sardegna Arena: a 32 anni, lo slovacco giramondo potrebbe aver trovato davvero la sua dimensione ideale. A meno che qualche big (Inter?) non lo convinca a tentare nuovamente il "salto di qualità": i tifosi del Parma sperano ardentemente di no.