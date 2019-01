Centrocampista cercasi, il rinnovo di Zaniolo: il punto sulla Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Gennaio? In estate la Roma ha investito tanto, le cose importanti le abbiamo già fatte. Cerchiamo solo giocatori che alzino il livello della squadra". Così Monchi ha recentemente parlato della sessione invernale che attende la società giallorossa, aprendo dunque soltanto all'arrivo di calciatori in grado di assicurare il salto di qualità. In tutto ciò il club vuole blindare Zaniolo, protagonista in questa prima parte di stagione: il calciatore ne sta parlando col suo entourage e col club capitolino.

IN ENTRATA

Lo scatto per Herrera è arrivato in vista della prossima stagione. Per il mercato invernale interessa Ruslan Malinovskyi, centrocampista del Genk, oltre Leander Dendoncker del Wolverhampton. Dall'Inghilterra, invece, arriva il rumors che vuole un sondaggio giallorosso per Morgan Schneiderlin dell'Everton.

IN USCITA

Era dato tra i cedibili, invece Patrik Schick resterà ancora alla Roma. Almeno fino a giugno, poi il club giallorosso e l'entourage del ragazzo prenderanno la miglior decisione per tutti. In difesa potrebbe salutare uno tra Ivan Marcano e Rick Karsdorp, mentre Ante Coric può andare via in prestito: sulle sue tracce ci sono Chievo e Sassuolo.