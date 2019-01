Centrocampista cercasi, Pjaca in bilico: il punto sulla Fiorentina

Preso Luis Muriel, la Fiorentina non resterà a guardare. Il colombiano è la ciliegina, manca ovviamente parte della torta, in un mercato che, vista la posizione in classifica, può rinfocolare le ambizioni dei viola.

IN ENTRATA

Centrocampista cercasi. La pista più battuta porta a Napoli: Corvino lavora sia per Marko Rog che per Amadou Diawara. L'alternativa? Si è parlato di Radoja, ma essendo extracomunitario non può arrivare perché Muriel ha occupato l'unico slot disponibile. C'è però Erick Pulgar, soluzione solo all'apparenza più fattibile dei due napoletani. Contatti con il Manchester United per Pereira, in Italia la Fiorentina è alla finestra per Timothy Castagne. Nodo secondo portiere: con Dragowski in partenza, la Fiorentina lo cerca. Piace il brasiliano Lucas Perri del San Paolo, da verificare il suo costo. In Italia, tra i vari profili spiccano Marchetti e Leali.

IN USCITA

Dragowski, dicevamo: piace allo Jagiellonia, dovrebbe salutare. Futuro in bilico per Marko Pjaca: i viola decideranno di comune accordo con la Juventus il futuro dell'esterno offensivo croato, che potrebbe rimanere. Discorso simile per Gerson e la Roma, in questo caso permanenza quasi certa. Blindato Federico Ceccherini, in difesa c'è sempre il Parma su Vincent Laurini, con i crociati che però hanno quasi chiuso per Caceres. Eysseric piace in Francia, il Nizza è favorito; Cyril Thereau ha parecchio mercato in Italia, dal Bologna al Chievo passando per Cagliari e SPAL, ma non sembra convinto dall'idea di traslocare.