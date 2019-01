Centrocampista cercasi, poi spazio alle uscite: il punto sulla Fiorentina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo l'acquisto di Luis Muriel, la Fiorentina è alla ricerca di un elemento per rinforzare la zona nevralgica del campo. Un tassello fondamentale per le ambizioni europee della squadra di Stefano Pioli, che si rinforzerà a giugno con Traoré dell'Empoli.

IN ENTRATA

Centrocampista cercasi, quindi. Detto dell'ufficialità di Traoré dall'Empoli, Corvino lavora per Amadou Diawara del Napoli e per Roberto Gagliardini dell'Inter: sul piatto un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Restano Obiang (sempre più lontano) e Radoja, che però è extracomunitario. Timido sondaggio anche per Lobotka, per la difesa piace Rasmussen. Per il ruolo di secondo portiere chiesto Belec, ma è arrivato il no della Sampdoria. Edimilson non dovrebbe essere riscattato.

IN USCITA

Novità sul fronte Dragowski, che dovrebbe rimanere in Italia: l'ultima offerta è quella dell'Empoli. Marko Pjaca, invece, sembra destinato a restare a Firenze fino al termine della stagione, nonostante un rendimento tutt'altro che soddisfacente e l'interesse del Genoa. Si è parlato anche di un addio anticipato di Gerson, ma anche in questo caso la permanenza è quasi certa. Il Parma continua a corteggiare Laurini, mentre Eysseric piace sempre in Francia. Quello che ha più mercato è Cyril Thereau: mezza Serie A lo sogna, ma l'attaccante transalpino non è convinto delle offerte ricevute. Dabo piace al Fulham e al Monaco ma è destinato a restare se non dovesse arrivare il rinforzo a centrocampo.