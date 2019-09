Centrocampo di qualità e tante soluzioni: Mancini si gode Sensi-Pellegrini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non è stata la miglior versione dell'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri sono sembrati imballati, poco lucidi e brillanti al cospetto di avversari più avanti di condizione, che sono riusciti a limitare soprattutto i centrocampisti. Per fortuna, però, il tecnico di Jesi può contare su una rosa composta da tanti elementi di qualità. La vittoria in Armenia è frutto dell'ottimo impatto sulla partita di due giocatori entrati nella ripresa: Lorenzo Pellegrini e Stefano Sensi hanno permesso all'Italia di cambiare marcia e di portare a casa una sfida più complicata del previsto.

Concorrenza e scelte difficili - Piovono lodi sul nuovo folletto dell'Inter, che ha fatto innamorare tutti - Conte compreso - con le sue straordinarie prestazioni contro Lecce e Cagliari. Mancini ci aveva visto benissimo, convocando il classe '95 già quando vestiva la maglia del Sassuolo e ricevendo sempre risposte confortanti. Tutti scommettevano su Barella (spodestato nelle gerarchie nerazzurre), ma la ribalta in questa prima parte di stagione se l'è presa l'ex Cesena, che giocherà dal primo minuto contro la Finlandia per l'assenza per squalifica di Verratti. Dal 1' dovrebbe esserci anche Pellegrini, il cui gol ha tolto le castagne dal fuoco e sbloccato una situazione davvero difficile. Mezzala, trequartista, regista, interditore: Fonseca gli ha già consegnato le chiavi del centrocampo, Mancini si augura che continui a crescere in vista dell'appuntamento più importante, ma dovrà essere bravo a sfruttare la grande concorrenza a centrocampo, a renderla un punto di forza.