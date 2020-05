Centrocampo e mercato: la fiera dei sogni parte da qui

vedi letture

Nonostante le incertezze residue relative non tanto alla partenza, quanto alla possibilità che il campionato si possa effettivamente concludere, è il calciomercato a fare da trait d’union tra questo periodo di nuova preparazione ed il ripristino delle ostilità. Un modo per pensare al futuro, per avvantaggiarsi rispetto alla concorrenza o comunque per cercare di rafforzare le fondamenta di un progetto tecnico ambizioso. In questo senso i colpi che stanno accendendo la fantasia dei tifosi, provando a leggere le strategie dei direttori sportivi, riguardano principalmente la linea mediana. C’è aria di rivoluzione in casa Juventus, laddove il sacrificio di Pjanic sembra essere stato messo in preventivo, con una destinazione già designata nel Barcellona e una lista della spesa che secondo i gradimenti bianconeri potrebbe comprendere il ritorno in Italia del fedelissimo di Sarri Jorginho. Le frizioni con Rabiot sembrano il prologo di un divorzio, mentre il nome bollente resta quello di Sandro Tonali. Le destinazioni plausibili per il gioiello del Brescia restano due, con Inter e Juve a giocarsela ed i nerazzurri che godono del vantaggio di poter offrire un progetto tecnico che vedrebbe il classe 2000 come protagonista sin da subito. Vada come vada, l’investimento sarà importante, ed allora attenzione anche alle piste accessorie e non per forza alternative. Una su tutte? Quella legata a Vidal, desiderio di Conte e mattone indispensabile per le qualità di esperienza ed attitudine alla vittoria che aggiungerebbe alla struttura nerazzurra. Poi c’è il capitolo dei sogni, o suggestioni che dir si voglia: ed allora la fantasia può dare libero sfogo ed accostarsi a Pogba e Milinkovic Savic pensando di poterli raggiungere in maniera più semplice di quanto racconti ad oggi la realtà. Il mercato, del resto, insegna come nulla sia da catalogare come impossibile. La fiera dei sogni, anche se in sostanziale anticipo, non vede l’ora di prendere il via…