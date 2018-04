Ceppitelli fa volare il Cagliari: Udinese sotto, Oddo senza punte

© foto di Federico Gaetano

Secondo gol di Luca Ceppitelli con la maglia del Cagliari e importantissimo vantaggio sardo alla Sardegna Arena: cross perfetto da angolo di Cossu, terzo tempo superbo del centrale rossoblù che rompe così l'equilibrio della gara, completando la rimonta per i padroni di casa. Un problema grave per Oddo, che non ha in panchina punte da inserire per tentare di pareggiare la sfida.