Milan in vantaggio sul Cagliari, di autorete. L'1-0 rossonero arriva dopo 13 minuti di gioco: a mettere il pallone alle spalle di Cragno è stato infatti Ceppitelli, concludendo di fatto un'azione congegnata da Calhanoglu e Suso. Il tedesco da sinistra salta l'uomo e apre sulla fascia opposta per lo spagnolo, che si accentra e fa partire il più classico dei tiri a giro. Cragno respinge ma la palla finisce sul corpo del compagno, che non riesce a evitare di farla rimbalzare in rete. Milan 1, Cagliari 0: a portare in vantaggio i padroni di casa è un autogol di Ceppitelli.