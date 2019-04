© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Ceravolo, appena subentrato a Schiappacasse, è subito decisivo per il Parma, con il calcio di rigore che pareggia i conti al Benito Stirpe di Frosinone: evidentissimo, quanto ingenuo, il fallo di Sammarco in area di rigore su Siligardi, che stava ricevendo palla da fallo laterale. Nettissimo l'intervento sulle gambe dell'attaccante da parte del centrocampista, perfetta l'esecuzione dell'attaccante. Siamo di nuovo in equilibrio.