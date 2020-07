Cerri pareggia i conti al Mazza. Fra SPAL e Roma ora è 1-1

Un grande gol di testa di Alberto Cerri rimette in parità la sfida del Mazza fra SPAL e Roma. Cross illuminante e preciso di Valdifiori dalla trequarti per l'inserimento del centravanti che sovrasta nettamente Kolarov e batte Pau Lopez al primo tiro in porta. L'attaccante resta poi a terra per un colpo alla mano accusato nella ricaduta a terra.