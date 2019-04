Cerruti: "Coppa Italia, Milan può passare. Inzaghi deve rimanere"

E’ il momento del giornalista Alberto Cerruti nel Live Show di MC Sport. Ecco li suo intervento:

Su Ancelotti

"Non tutti i grandi allenatori vincono con i grandi calciatori. Per lui parla il curriculum. E’ rimasto in piedi anche dopo il tremendo ko con il Liverpool ad Istanbul. E’ un grande, che quest’anno ha fatto male. Andrà giudicato nell’arco di due-tre anni. Non ha avuto poi giocatori buoni da inserire. Ronaldo ad esempio da solo non basta".

Su Milan e Lazio

"Il Milan ha già visto momenti complicati. E’ un momento importante e non ci sono più margini per recuperare errori. Mi aspetto il Milan che soffre, incontra una squadra in difficoltà e mi aspetto una partita in grande sofferenza. Può passare. E’ più importante per la Lazio, perché il Milan può ancora arrivare quarto, la Lazio no. Per lei sarebbe importante vincere la Coppa. Inzaghi? Se avrà grande offerta, sarà lui ad andare via. Credo che comunque meriti la riconferma. I risultati deludenti non possono mettere in dubbio il suo valore".