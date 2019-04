Alberto Cerruti, giornalista de La Gazzetta dello Sport e opinionista di MC Sport, ha parlato nel Live Show: "Quest'anno ogni volta che si parla di squadre favorite per il quarto posto si viene smentiti. Per quanto riguarda l'Atalanta bisogna aspettare perché la squadra di Gasperini ha sbagliato in maniera clamorosa la gara contro il Milan in casa. Vediamo cosa succede contro l'Inter che ha ripreso un po' di fiducia dopo la vittoria sul Genoa".

Vedi un Gattuso in affanno in questo momento?

"Lo vedo in grande affanno perché il Milan è in difficoltà non soltanto dal derby ma già da prima. Il Milan è una squadra in evidente difficoltà e anche Gattuso lo è. Evidentemente non ha mai avuto rapporti facili con Leonardo e le sue parole prima della Sampdoria sono state imprudenti. Quelle di oggi sono frasi che vanno dette ma non va tutto bene nel Milan. I rossoneri possono ringraziare le disavventure delle squadre che la inseguono. Milan ancora fortunato perché le altre non hanno saputo approfittare delle difficoltà dei rossoneri".

Campionato ancora vivo specie nella lotta salvezza?

"E' una lotta appassionante che coinvolge tante squadre e non c'è nulla di scontato. Ci sono squadre come Genoa e Parma che stanno scivolando e altre che stanno facendo bene come SPAL ed Empoli".

Che pensi dell'atteggiamento di Allegri nei confronti di Kean?

"Sono d'accordo con Allegri. Stimo tanto l'allenatore della Juve anche per il modo in cui gestisce i giovani. Lui vede Kean tutti i giorni e quindi fa bene a tenere questo ragazzo con i piedi per terra perché tanti elogi spesso non fanno bene. Kean deve crescere poco alla volta".